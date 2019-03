Personnes âgées : quelles sont les aides financières pour le maintien à domicile ?

Pour les plus de 60 ans, il est possible de demander au département une allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour aider à financer une auxiliaire de vie ou des aménagements du domicile. Dans ce cas, les équipes médico-sociales viennent établir un plan d'aide personnalisé avec la personne âgée en fonction du niveau de dépendance et du montant des revenus. Jusqu'à 810 €, l'allocation est gratuite.

La Sécurité sociale peut rembourser certains équipements

Afin de réaménager un logement, les travaux nécessaires sont évalués entre 60 € et 100 € pour un déambulateur, 12 à 60 € pour une barre d'appui et enfin entre 3 000 et 10 000 € pour l'installation d'un monte-escalier. La location de certains équipements peut être prise en charge par la Sécurité sociale, tel que le lit médicalisé.

