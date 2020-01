Italie : des mesures fiscales pour attirer les retraités

L'Italie propose aux seniors européens une retraite au soleil. Quelles que soient les ressources, la taxation forfaitaire est de 7%. France a rencontré des familles qui possèdent des biens dans le pays. Un couple parisien a acheté une petite villa dans les Pouilles pour 110 000 €. Mais avec des revenus de 3 500 € par mois, ils ne comptent pas quitter la France, pour la protection sociale notamment.

Une mesure pour inciter les Italiens expatriés à revenir

Pour bénéficier de la nouvelle loi, il faut aller dans une région méridionale, dans une ville de moins de 20 000 habitants. Des territoires pauvres où les industries ont fermé et où l'argent des retraités européens serait le bienvenu. Bruno et Lucia sont Italiens, mais vivent en France depuis cinquante ans. Le couple a acheté une maison dans un village du sud de l'Italie et va accepter la nouvelle incitation fiscale.

