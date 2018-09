Internet : des initiatives pour lutter contre l'"illectronisme"

Envoyer un mail avec une pièce jointe : voilà qui peut paraître bien anodin pour beaucoup, mais qui pour cette retraitée peu habituée à l'informatique, est une véritable épreuve. Elle a donc décidé de faire appel à un formateur indépendant qui se déplace chez elle chaque fois que cela est nécessaire, pour une séance facturée à 25 € de l'heure. Les demandes sont de plus en plus nombreuses.

14 millions de Français mal à l'aise avec internet

L'inaptitude au numérique étant devenue un réel problème à notre époque, elle a désormais un nom : l'"illectronisme". Selon un récent sondage GSA Research, 14 millions de personnes sont mal à l'aise avec internet en France. Sont principalement concernés les seniors et les jeunes issus de quartiers populaires. Dans le Pas-de-Calais, une association accueille une dizaine de retraités deux fois par semaine. La ville prête la salle et le matériel. Ces septuagénaires souhaitent ainsi gagner en autonomie, rester connectés et entretenir des liens avec le monde actuel, les enfants et les petits-enfants notamment. Il s'agit aussi de se familiariser avec les démarches administratives en ligne : dans quatre ans, tout sera accessible uniquement via internet.

