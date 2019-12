Grève du 17 décembre : plusieurs manifestations en régions contre la réforme des retraites

Intermittents, pompiers, avocats : à Perpignan (Pyrénées-Orientales), tous se sont rassemblés pour dire non à la réforme. Ici, beaucoup redoutent une baisse de leur pension. "On sera amputés, quand même. On a fait des calculs : on aura facilement 150 à 200 euros de moins par mois, ce qui pour des retraités est une catastrophe", affirme un militant CGT.

Philippe rencontrera à nouveau les syndicats mercredi

À Nice (Alpes-Maritimes), comme dans le reste de l'Hexagone, la CFDT a rejoint les rangs des manifestants. Le syndicat s'oppose à un âge pivot à 64 ans. À Bourges (Cher), le personnel hospitalier revendique une meilleure prise en compte de la pénibilité. À Tours (Indre-et-Loire), des "gilets jaunes" ont rejoint les cortèges. Des manifestations partout en France, comme à Bordeaux (Gironde), à la veille d'une rencontre entre Édouard Philippe et les organisations syndicales.

