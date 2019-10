Grand débat sur les retraites à Rodez : "Emmanuel Macron est en train de faire de la propagande"

Invitée de franceinfo, Catherine Perret, la secrétaire confédérale CGT en charge des retraites a réagi au débat organisé à Rodez (Aveyron), entre Emmanuel Macron et 500 Français pour lancer la concertation sur la réforme des retraites. Pour elle le système actuel est "le meilleur système au monde".

"En ce moment, Emmanuel Macron est en train de faire de la propagande à Rodez, mais c'est impossible d'avoir un vrai débat contradictoire", a déclaré jeudi 3 octobre au soir sur franceinfo, Catherine Perret, la secrétaire confédérale CGT en charge des retraites, à propos du débat organisé à Rodez (Aveyron), entre Emmanuel Macron et 500 Français pour lancer la concertation sur la réforme des retraites.

"La retraite, c'est l'affaire de tous et toutes"

Catherine Perret dénonce un manque de concertation : "Il n'y a pas eu de concertation depuis deux ans, puisque les équipes de M. Delevoye se sont contentées de dire que M. Macron veut une réforme à points, et nous allons discuter de comment la mettre en place. Or, nous à la CGT, on considère que la retraite c'est l'affaire de tous et de toutes, et qu'il faut justement que l'on débatte en grand, y compris en tenant compte du fait que notre système actuel, qui est le système lié à la Sécurité sociale est le meilleur au monde. "

Nous à la CGT ce que l'on veut, c'est mettre tous les arguments sur la table, pour qu'au final les Français puissent choisir et réellement comparer les deux systèmesCatherine Perret, secrétaire confédérale CGT sur franceinfo

Selon Catherine Perret, pour préserver le système actuel, il est très important de "poser la question du financement, puisque demain il y aura beaucoup plus de retraités, il faut donc évidemment poser la question de comment augmenter les recettes. Nous disons qu'il faut augmenter les cotisations sociales. Avec 1,60 euros par mois en plus sur les cotisations salariés et 2,40 euros en plus sur la cotisation employeur, cela permet d'améliorer les retraites de tout le monde." Avant de conclure : "En Europe, partout où on était mis les système à points, les pensions ont baissé de manière rapide et vertigineuse. Le système actuel, c'est le meilleur des systèmes au monde."