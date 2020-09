Fraude aux prestations sociales : la Cour des comptes sonne l’alarme

Les fraudes aux prestations sociales sont de plus en plus fréquentes en France. Sur l’année 2019, un milliard d’euros de fraude a été repéré par la Cour des comptes, même si ce montant pourrait s’avérer erroné. "Impossible pour la Cour des comptes d’estimer la fraude dans son ensemble. Selon certains spécialistes, la fraude réelle pourrait atteindre 14 milliards d’euros, voire beaucoup plus", annonce le journaliste Paul-Luc Monnier.

Des faux certificats de vie pour toucher une retraite

Il existe actuellement plusieurs manières de frauder pour obtenir certaines prestations sociales. Les professionnels de santé sont visés, comme les infirmiers ou les ambulanciers accusés de surfacturer leurs prestations. D’autres familles tentent, elles, de continuer à profiter des retraites par tous les moyens. "Des retraités souvent installés à l’étranger qui continuent de toucher leur retraite bien après leur mort, la famille fournissant des faux certificats de vie", détaille Paul-Luc Monnier.

Le JT

Les autres sujets du JT