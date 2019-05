Élections européennes : les voix des retraités de droite sont très convoitées

Dans trois jours, dimanche 26 mai, les Français seront appelés à voter pour les élections européennes. Et à la chasse aux voix, les retraités sont particulièrement convoités par Les républicains (LR) et La république en marche (LaREM). Si beaucoup avaient voté pour Emmanuel Macron en 2017, certains d'entre eux sont aujourd'hui déçus. Leurs voix valent cher, car aux dernières européennes 60% d'entre eux étaient allés aux urnes, soit 18 points de plus que la moyenne nationale.

Progressisme contre populisme ?

Une retraitée annonce voter LR car elle ne retrouve pas chez Emmanuel Macron certaines valeurs, notamment chrétiennes. Un autre hésite, et prendra sa décision la veille. Sur le terrain, la bataille est acharnée pour attirer les voix. Une partie des personnes rencontrées, issues de la droite traditionnelle, sont touchées par le vote "utile". Le chef de l'État ayant placé le duel sur le plan du progressisme contre le populisme incarné par Marine Le Pen.

