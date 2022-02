Ehpad : qui sont les actionnaires des maisons de retraite en France ?

C. de la Guérivière

En France, plus de 7300 Ehpad peuvent accueillir environ 600 000 personnes âgées. Ces établissements possèdent des statuts différents. "Les trois-quarts sont publics ou associatifs, 24% sont des établissements privés à but lucratifs", précise la journaliste Cécile de la Guérivière. Parmi tous ces établissements se trouvent les deux leaders : Orpea et Korian.

Des investissements rentables

Mais derrière ces groupes se cachent en réalité des actionnaires. Pour Orpea par exemple, "le leader mondial du secteur est majoritairement détenu par un fond de retraite canadien et un autre fond peugeot invest, appartenant à la famille Peugeot". En ce qui concerne Korian, ce sont des actionnaires "comme Predica, filiale assurance du credit agricole et le groupe de protection sociale malakoff mederic", explique Cécile de la Guérivière. Ses investissements rapportent beaucoup aux actionnaires car en 2020, Orpea "a distribué à ses actionnaires 34 % de ses 160 millions d’euros de résultat net, soit 58 millions d’euros".