DIRECT. Retraites : la bataille de la réforme s'ouvre dans l'hémicycle

"J'y vais pour gagner" : Agnès Buzyn est choisie par LREM pour reprendre la campagne des municipales à Paris, et dans la foulée, le député Olivier Véran la remplace au ministère de la Santé. La passation doit avoir lieu ce matin à 10 heures.



La bataille autour de la réforme des retraites entre dans le vif à l'Assemblée : la majorité va défendre dans l'hémicycle un projet que l'opposition dénonce comme "injuste" et entend torpiller par une nuée d'amendements.





Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale est monté lundi à 1.770 morts en Chine continentale, selon des chiffres officiels qui confirment une décrue





Encore 20 000 foyers sont privés d'électricité ce matin, tous situés en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie en raison de la tempête Dennis, affirme Enedis à franceinfo.

: "Nous serons dans une attitude très offensive face à la gravité de ce projet." Alors que le projet de loi sur la réforme des retraites doit être soumis à la lecture des députés aujourd'hui, l'opposition ne compte pas baisser les bras face à ce texte contesté. On vous explique comment dans cet article.

: Des turbulences qui s'ajoutent aux couacs et aux voix discordantes qui se sont élevées dans la majorité. Au point qu'Emmanuel Macron avait appelé mardi les députés "à l'unité" pour "gagner la bataille des retraites" et "vendre" ce projet hautement sensible visant à créer un "système universel" de retraite par points, fruit d'un engagement de campagne du chef de l'Etat.

: Le projet de réforme des retraites débarque à l'Assemblée nationale ! Après des semaines de contestation dans la rue et un appel à une nouvelle journée de mobilisation lundi, la macronie arrive chamboulée, le rapporteur du volet organique de la réforme Olivier Véran ayant dû prendre au pied levé dimanche la casquette de ministre de la Santé.