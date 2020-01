DIRECT. Grève du 10 janvier contre la réforme des retraites : Edouard Philippe reçoit les syndicats pour une "conférence de financement" proposée par la CFDT

Ce qu'il faut savoir

Au lendemain de la quatrième journée nationale de mobilisation et de manifestations contre le projet de reforme des retraites du gouvernement, et à la veille d'une nouvelle journée d'actions, une "conférence de financement" mettra autour de la table le gouvernement et les syndicats, vendredi 10 janvier. Le but de cette réunion proposée par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT ? Dissocier les négociations sur le contenu de la réforme de celles concernant son financement, comme l'explique notre article.

A la RATP, "de nombreuses lignes encore très perturbées". Pour la 37e journée de grève contre la réforme des retraites, aucune ligne de métro ne sera complètement fermée mais, à l'exception des lignes 1 et 14, elles ne circuleront qu'aux heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30). Et parfois seulement le matin (la 13) ou en fin de journée (la 6 et la 12).

Nette amélioration à la SNCF. Le trafic sera meilleur que celui de la veille, avec le maintien de quatre TGV sur cinq (dont sept Ouigo sur huit), un Intercités sur trois, trois TER sur cinq et trois Transilien sur cinq.

De très nombreuses cagnottes pour les grévistes. Les cagnottes recevant des dons pour les grévistes mobilisés contre la réforme des retraites se multiplient depuis le début du mouvement avec l'objectif de les soutenir financièrement mais aussi moralement. Sur Internet, de nombreuses caisses de grève ont été créées par des syndicats ou des collectifs pour recueillir ces aides via différentes plateformes de cagnottes en ligne, ciblant parfois une catégorie très précise de grévistes.

"Il faut sauver les soldes". Face à la mobilisation contre la réforme des retraites, "il faut sauver les soldes", a plaidé jeudi l'Alliance du commerce dans un communiqué, réclamant "un service minimum dans les transports" et "la sécurité des clients et des commerces".