Désintox. Non, les employés de la RATP ne bénéficient pas d'une retraite avantageuse

Des régimes de retraite vraiment trop inégalitaires ? Alors que se profile une nouvelle réforme des pensions, un tweet viral dénonce le sort avantageux des retraités de la RATP. Si l’on en croit les chiffres, ils bénéficieraient d'une pension moyenne brute de 3 705 euros contre une fourchette moyenne allant de 1 260 à 1 410 euros pour les retraités du régime général.

Cette infographie avait déjà été publiée le 13 septembre 2019 dans le Parisien. Depuis, elle est épisodiquement partagée sur les réseaux. Le problème c’est qu'elle est largement trompeuse. En effet, deux paramètres diffèrent entre les deux catégories comparées. Côté RATP, l’infographie retient une pension brute moyenne en équivalent carrière complète pour les nouveaux retraités de 2017. Alors que côté régime général, le chiffre correspond à une pension brute moyenne de l'ensemble des pensionnés (et donc pas seulement des nouveaux retraités de 2017). Et ce quelle que soit la nature de leur carrière (donc pas uniquement les carrières complètes). Ce qui vide la comparaison de toute signification.

Quelques semaines après la publication de son infographie, Le Parisien avait fait amende honorable et avait publié une infographie rectificative. L’écart entre les pensions moyennes touchées était finalement deux fois moins important. Hélas, trois ans plus tard, c’est toujours la fausse infographie qui circule. Reste que comparer une entreprise en particulier – en l'occurrence la RATP – à l'ensemble des retraités du secteur privé n'a pas grand sens, tant chaque entreprise a sa propre structure de qualifications, et donc de rémunérations, sur lesquelles sont ensuite calculées les retraites.

