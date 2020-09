Dépendance : les retraités seront-ils mis à contribution ?

M. Septembre, C. Mallay, P. Lagaune, N. Auer, E. Piquereau, C. Labasque

M. Septembre, C. Mallay, P. Lagaune, N. Auer, E. Piquereau, C. Labasque France 3 France Télévisions

Les retraités vont-ils devoir mettre la main au porte-monnaie pour financer la nouvelle branche de la Sécurité sociale ? C’est en tout cas l’une des pistes explorées par le gouvernement, qui cherche à récolter plus de six milliards d’euros. Première mesure envisagée, mettre en place une hausse de la CSG des retraités les plus aisés, afin de l’aligner sur celle des actifs.



Les premiers intéressés sont divisés

"Les retraités sont déjà particulièrement ponctionnés", "Je trouve que c’est normal de participer", peut-on entendre parmi les seniors. Autre piste : la baisse des avantages fiscaux pour l’impôt sur le revenu des retraités, ou encore, le retour des cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile.

