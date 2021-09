Colocation intergénérationnelle : un nouveau système pour aider jeunes et seniors

Alors que la rentrée universitaire est en cours, une belle initiative est proposée pour les étudiants qui n’ont pas encore trouvé de travail : se loger chez des seniors. Et les chiffres disent tout. En France, environ 3 millions d’étudiants cherchent à se loger et 12 millions de seniors se plaignent de vivre seuls. "Quand on voit ça, on se dit qu’il y a quand même quelque chose à faire : cela s’appelle la cohabitation intergénérationnelle", explique la journaliste Valérie Heurtel en plateau.

"Tous les soirs on prend l’apéro"

"Si le mot n’est pas très glamour, le principe marche très bien : un senior accueille un jeune chez lui. En retour, le jeune assure sa présence et s’engage à lui rendre de petits services. Et tout cela rend la vie plus gaie", a détaillé la journaliste lors du 13 Heures. L’idée est de reconnecter les générations entre elles, au travers du logement partagé. "Tous les soirs, on prend l’apéro", rigole une dame, qui héberge une jeune fille de 70 ans sa cadette.

"Si vous avez une chambre à offrir, l’idéal est de passer par une association. Elles viennent chez vous voir comment vous vivez, comprendre ce que vous attendez, et forment les binômes. Une autre solution est de passer par un site Internet", a rajouté Valérie Heurtel.