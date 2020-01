La CFDT va porter plainte ce lundi après l'intrusion dans ses locaux d'opposants à la réforme des retraites

La Coordination RATP-SNCF est à l'origine de cette intrusion. Elle souhaitait dénoncer, entre autres, le soutien du syndicat à un système de retraites "universel" par points.

La CFDT va porter plainte lundi 20 janvier après l'intrusion d'opposants à la réforme des retraites dans son siège, vendredi. La confédération portera plainte parce qu'il y a eu "intrusion", "violence", "insultes", "intimidation auprès de salariés", "crachat" sur salariés", a affirmé son secrétaire général Laurent Berger sur BFMTV. Il s'agissait d'une action de la Coordination RATP-SNCF, née aux premières évocations d'une grève illimitée, en octobre, contre la réforme des retraites.

"Ce qui s'est passé vendredi, c'est violent, c'est une forme d'agression", a estimé Laurent Berger, qui a expliqué notamment qu'un des salariés a "été mis au sol" et un autre "dans la bousculade a eu un doigt abîmé avec interruption temporaire de travail". "

"La CFDT est libre et indépendante. Quand elle doit critiquer le gouvernement, elle le fait (...) et surtout, elle a une capacité de proposition. Ce qui dérange peut-être, c'est que la CFDT propose, elle n'est pas dans le binaire, dans tout est parfait ou tout est pourri, elle est dans la nuance", a-t-il défendu, demandant "que la CFDT soit respectée". Interrogé pour savoir si la confédération a perdu des adhérents en raison de son soutien à la réforme des retraites, Laurent Berger a répondu "non": "Des gens partent parce qu'ils sont pas contents, d'autres arrivent".