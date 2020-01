Allemagne : 3 millions de retraités pauvres

Ils observent les vitrines, sans jamais rentrer dans les magasins. En Allemagne, on estime à 3 millions le nombre de retraités pauvres. À 83 ans, Ursula Quester était architecte d'intérieur et ne bénéficie que d'une pension de 833 € par mois. Plus d'un million de seniors continuent à travailler après 65 ans. Le gouvernement allemand vient de décider l'instauration d'un minimum vieillesse, mais uniquement à partir de 2021.

Repousser le départ à la retraite

"Rien ne se passe, personne ne parle de notre situation, ils attendent juste que l'on disparaisse", déplore Ursula Quester. Avec une population vieillissante et un équilibre financier fragile, l'Allemagne réfléchit elle aussi à réformer son système de retraite. La loi prévoit déjà de repousser l'âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans, mais selon la banque centrale du pays, il faudra aller encore plus loin. Elle suggère de fixer l'âge de départ à 69 ans d'ici 2070.

