Affaire Orpea : le gouvernement lance une enquête administrative et financière

Une double enquête, administrative et financière, a été diligentée par le gouvernement pour faire la lumière sur la situation dans les Ehpad Orpea. C'est l'inspection générale des affaires sociales et financières qui sera chargée de se pencher sur les informations révélées dans le livre "Les Fossoyeurs", du journaliste Victor Castanet. Le PDG du groupe a été limogé et le nouveau patron d'Orpea, Philippe Charrier, a ensuite été convoqué au ministère de la Santé et auditionné à l'Assemblée nationale.

Vaste opération de contrôles lancée

"À tous les niveaux, on essaye de prendre soin des personnes qui nous sont confiées. Tout manquement, quel qu'en soit le motif, ne peut être qu'intolérable", a-t-il affirmé à cette occasion. Les autorités ont par ailleurs annoncé avoir lancé une vaste opération de contrôles inopinées dans les Ehpad du groupe Orpea.