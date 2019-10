Métiers : aides à domicile au quotidien

C'est un métier qu'elles ont choisi. Nadia Lebas et Morgane Stéphan sont aides à domicile, une profession devenue indispensable qu'elles voudraient voir revaloriser. Tous les matins, Nadia assiste une dame de 94 ans qui ne peut pas se laver ni s'habiller sans elle. De gestes de la vie quotidienne que cette retraitée ne peut plus faire depuis qu'elle est tombée. L'auxiliaire de vie nettoie aussi la salle de bains, fais le lit, des taches qui mélangent le soin et le ménage, et demande un certain sens du contact.

Le nombre de plus de 80 ans va tripler

Pour aller d'un patient à l'autre, Morgane parcourt en moyenne 800 kilomètres par mois indemnisés par son employeur à hauteur de 70 €. "Ça me revient à peu près à 200 € par mois de budget pour le travail", explique la jeune femme. D'ici 2030, le nombre des plus de 80 ans va tripler, pour les maintenir chez eux le plus longtemps possible, le gouvernement estime qu'il faudrait recruter 17 000 aides à domicile.

