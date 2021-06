Insolite : en Chine, le métier de super-rangeur

Apprendre à ranger une chambre ou à avoir des placards un peu mieux ordonnés ? C'est ce que l'on enseigne dans une école de Pékin, en Chine, créée en 2015. Une cinquantaine d'étudiantes sont en train de se former au métier de rangeur professionnel. La formation dure dix jours, elle coûte 3 500 euros, pour devenir expert en rangement, généralement au service de Chinois fortunés. "On met le plus cher devant. Le reste, c'est au fond de l'étagère", explique une formatrice.

Bon plan : servir des milliardaires

Il y a beaucoup d'astuces à apprendre, et elles concernent des achats compulsifs, comme par exemple classer des chaussures de toutes les couleurs pour une nouvelle collection. Devenir super-rangeur peut rapporter gros : plus de 4 000 euros par mois en moyenne. "Ça fait un an que je suis mère au foyer, j'ai envie de retrouver du travail (...) c'est une nouvelle profession", explique Lei Huihui. Simplifier la vie de riches Chinois dans la ville où il y a le plus de milliardaires au monde, il fallait y penser.