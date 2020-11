Emploi : le plan "Un jeune, une solution" pour dynamiser le marché

En cette période de crise sanitaire, difficile pour les jeunes d'intégrer le marché de l'emploi. Marie Jalbau, jeune psychologue récemment diplômée, peine à trouver une place dans le secteur hospitalier. "On se demande, si le fait de ne pas réussir à trouver une place tout de suite, c'est normal. Est-ce que c'est par rapport au contexte ou à notre profil ? Ça rajoute des facteurs par rapport auxquels on peut douter", explique-t-elle.





Un plan de 6,7 milliards d'euros



De nombreux jeunes, diplômés ou non, se retrouvent au chômage. Le gouvernement lance son plan "Un jeune, une solution", pour donner aux entreprises les moyens d'embaucher et de composer la forte baisse des offres d'emplois. "Pour les jeunes diplômés à bac +3 et plus, on constate que les offres ont diminué sur l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) France, de 45% entre janvier et septembre", rapporte Jean-Sébastien Fiorenzo, délégué régional APEC - Occitanie. Ce plan, d'un montant de 6,7 milliards d'euros prévoit de nombreuses mesures et facilite le recours au contrat aidé et la prime à l'embauche.