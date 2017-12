Emploi : les seniors se mettent à l'informatique

L'école 42 forme, 24h sur 24, les futurs génies du web : ici, les tableaux noirs sont remplacés par des écrans. Dans cette ambiance post adolescente, 25 seniors au chômage ont fait leur rentrée. Guillaume Caron a 57 ans et en plus de son âge, sa formation devenue obsolète était un véritable handicap dans sa recherche d'emploi. Pour repartir, il doit apprendre à parler une nouvelle langue ; celle du code informatique, lignes de chiffres et de signes qui donnent des ordres aux ordinateurs. Pas de professeur, l'apprentissage passe par l'autogestion et l'entraide.

Un tremplin vers l'emploi

La promotion des seniors fait ses preuves parmi les moins de 30 ans : ils ont l'expérience, les jeunes ont l'audace. La formation des seniors est gratuite et dure un an au lieu de trois. Le programme est conçu sur mesure pour qu'il puisse rapidement trouver du travail : 70% des anciens élèves sont sortis du chômage. Après trois ans de chômage, Bruno Morvan a rapidement trouvé du travail grâce à l'école 42. Les métiers de demain sont donc loin d'être réservés aux jeunes générations.

