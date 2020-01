VIDEO. Pour la première fois, un ministre japonais va prendre un congé paternité

Shinjirō Koizumi est en passe de devenir le premier ministre japonais à prendre un congé paternité. À 38 ans, le ministre de l'Environnement et son épouse, Christel Takigawa, attendent leur premier enfant pour la fin du mois de janvier. "Pendant les trois mois après l'accouchement, où la mère est la plus sollicitée, je serai donc en congé paternité pendant deux semaines, dans la mesure du possible, avec flexibilité", a-t-il annoncé.

Une décision inédite

Même s'il prévoit de prendre seulement un congé de deux semaines, sa décision demeure révolutionnaire au Japon. En 2018, seulement 6 % des pères actifs ont pris un congé après avoir eu un enfant, contre 82 % pour les mères. Pourtant, la loi autorise les hommes et les femmes à prendre jusqu'à un an de congé après la naissance d'un enfant. Mais dans les faits, la plupart des hommes n'en prennent pas. Concernant les femmes, elles sont souvent contraintes d'abandonner leur carrière quand elles sont mères.

En 2018, un courtier canadien qui vivait au Japon a poursuivi son employeur en justice en expliquant avoir été intimidé et ensuite licencié pour avoir pris son congé paternité. Shinjirō Koizumi, fils de l'ancien Premier ministre Jun'ichirō Koizumi, espère que son exemple créera un précédent et permettra de faciliter la prise de congé parental pour les hommes japonais, sans que cela affecte leur carrière.