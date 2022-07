Alors que le congé paternité est passé de deux semaines à quatre semaines il y a tout juste un an, Brut revient sur l’histoire du congé paternité en France, créé il y a 20 ans.

Le congé paternité est un congé accordé aux hommes après la naissance de leur enfant. Depuis le 1er juillet 2021, les nouveaux papas ont le droit à 28 jours de repos, soit 14 de plus que précédemment.

“Ça me permettra de pouvoir le voir dans ses premiers jours, déjà en profiter beaucoup plus, et puis d'aider surtout ma compagne”

“On n'a pas la chance de porter nous-mêmes les bébés, donc porter après la bonne parole pendant cette période-là, c'est très bien”. Le congé paternité, cela a pour but de renforcer le rôle du père et ses liens avec le bébé.

Créé il y a 20 ans, il s’étend depuis le 1er juillet 2021 sur 28 jours, contre 14 auparavant. Grâce à cette mesure, les hommes peuvent désormais prendre jusqu’à 1 mois de congé lorsqu’ils viennent d’avoir leur enfant.

“Je pense qu'on a d'autres images maintenant, d'autres valeurs de la famille, donc on a envie de participer plus, même avec les enfants, d'être beaucoup plus présents qu'on ne l'était avant.”

Accorder un congé paternité aux hommes, cela permet aussi de partager les responsabilités entre les deux parents. “Quand on rentre de la maternité, en général, la maman est plutôt fatiguée. Donc, on aime bien que le papa soit là”.

En France, environ 70% des pères posent désormais un congé paternité. “C'est bien aussi que dans le cadre, je dirais, de l'égalité des sexes, les pères aient certains droits vis-à-vis des enfants, et des possibilités aussi au niveau des congés”