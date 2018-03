CARTES. Egalité salariale : où faut-il travailler pour gagner autant que votre collègue homme ?

Les zones d'emploi dans lesquelles les hommes gagnent beaucoup plus que les femmes, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, sont situées dans les Yvelines (Houdan et Rambouillet).

Environ 21%. Voilà ce que les hommes gagnent en plus, de l'heure, que les femmes. En effet, en 2014, le salaire net horaire moyen des hommes s'élevait à 15,50 euros pour les hommes en France (hors Mayotte), contre 12,90 euros pour les femmes, selon les dernières données disponibles de l'Insee. Soit 2,60 euros supplémentaires. Cet écart de salaire n'est bien entendu pas le même selon le type de profession exercé, mais aussi selon la région où l'on travaille.

Où devriez-vous déménager pour espérer gagner autant qu'un homme ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes intéressés au découpage économique par zones d’emploi. A partir de ces 321 zones, nous avons réalisé cinq cartes pour analyser les écarts de salaires.

La première dévoile les écarts de salaires quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle des salariés. Les quatre autres représentent les écarts chez les cadres, chez les professions intermédiaires, chez les employés et chez les ouvriers. Cliquez sur les zones pour découvrir les chiffres détaillés.

L'Outre-mer plus favorable aux salariées que la métropole

Ce que les hommes gagnent de plus que les femmes 0 - 5 %

0 - 5 % 5 - 10 %

5 - 10 % 10 - 15 %

10 - 15 % 15 - 20 %

15 - 20 % 20 - 25 %

20 - 25 % 25 - 30 %

25 - 30 % 30 - 35 %

30 - 35 % 35 - 40 %

Source : salaire net horaire moyen, INSEE 2014

La conclusion est sans appel : dans les 321 zones d'emplois étudiées, les salaires nets mensuels moyens des hommes, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, sont systématiquement supérieurs à ceux des femmes. En moyenne, les hommes gagnent 19,8% de plus que les femmes.

Selon un document d’études de la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) publié en décembre 2015 et portant sur les disparités territoriales en termes d'écart de salaires, ces différences peuvent "tenir pour partie à la différence de structure de l’emploi des femmes et des hommes entre les zones d’emploi". Contacté à ce sujet par franceinfo, l'Insee confirme l'importance de la structure des activités d'un territoire. L'institut cite deux cas de figure qui peuvent se traduire par un écart de salaires élevé : lorsque la part de l'industrie est importante car c'est une activité "relativement mieux rémunérée et plus masculine" ou lorsque la part des services aux particuliers domine, car il s'agit d'une activité "très féminine et peu rémunérée".

En Guadeloupe ou dans les Deux-Sèvres si vous êtes cadre

Ce que les hommes gagnent de plus que les femmes chez les cadres -5 - 5 %

-5 - 5 % 5 - 10 %

5 - 10 % 10 - 15 %

10 - 15 % 15 - 20 %

15 - 20 % 20 - 25 %

20 - 25 % 25 - 30 %

25 - 30 % 30 - 35 %

30 - 35 % 35 - 40 %

Source : salaire net horaire moyen, INSEE 2014

Selon la Dares, dans la très grande majorité des zones d’emploi, la proportion de cadres parmi les hommes est supérieure à celle de cadres parmi les femmes. Or, plus la part des hommes est importante dans le total de cadres, "plus l'écart salarial est important". Une fois encore, le type d'activité exercé sur un territoire est décisif : "Si les cadres femmes sont dans des activités administratives et les hommes dans des activités financières et d’assurance, l’écart de salaires peut être élevé", nous indiquent les experts de l'Insee.

En moyenne sur l'ensemble du territoire, les hommes cadres gagnent 25% de plus que leurs consœurs. L'unique zone d'emploi dans laquelle les femmes cadres gagnent davantage que leurs confrères se trouve en Guadeloupe, plus précisément à Marie-Galante. En métropole, l'écart est peu élevé dans des zones comme Sartène-Propriano (Corse-du-Sud) et Parthenay (Deux-Sèvres). A l'inverse, les hommes cadres gagnent 40% de plus que les femmes dans le sud de la Martinique et dans la zone "Cavaillon-Apt".

Dans l'Indre ou en Dordogne si vous êtes ouvrière

Ce que les hommes gagnent de plus que les femmes chez les ouvriers 0 - 5 %

0 - 5 % 5 - 10 %

5 - 10 % 10 - 15 %

10 - 15 % 15 - 20 %

15 - 20 % 20 - 25 %

20 - 25 % 25 - 30 %

25 - 30 % 30 - 35 %

30 - 35 % 35 - 40 %

Source : salaire net horaire moyen, INSEE 2014

On constate un phénomène inverse chez les ouvriers. Selon la Dares, plus il y a d'hommes parmi les ouvriers, "moins l'écart salarial est fort" entre ouvrières et ouvriers. En moyenne, les salaires des ouvriers sont supérieurs de près de 17% à ceux des ouvrières.

Les zones dans lesquelles les écarts calculés sont les moins élevés se situent à Issoudun (Indre), à Sarlat-la-Canéda (Dordogne) et à la Thiérache (Aisne). Les zones dans lesquelles les écarts sont les plus élevés sont la Maurienne (Savoie), Istres-Martigues (Bouches-du-Rhône) et Dunkerque (Nord).

En Outre-mer si vous êtes employée

Ce que les hommes gagnent de plus que les femmes chez les employés -5 - 5 %

-5 - 5 % 5 - 10 %

5 - 10 % 10 - 15 %

10 - 15 % 15 - 20 %

15 - 20 % 20 - 25 %

20 - 25 % 25 - 30 %

25 - 30 % 30 - 35 %

30 - 35 % 35 - 40 %

Source : salaire net horaire moyen, INSEE 2014

Chez les employés, les analystes de la Dares constatent qu'en dépit d'une forte proportion de femmes par rapport aux hommes, "aucune corrélation statistique n'est établie entre les écarts de salaires et les différences de proportions" entre employées-employés. Il s'agit de la catégorie où les écarts de salaires entre femmes et hommes sont les plus faibles. En moyenne, les employés gagnent seulement 8% de plus que leurs homologues femmes.

Les zones dans lesquelles les hommes gagnent plus de 15% que les femmes sont situées à Bagnols-sur-Cèze (Gard), à Commercy (Meuse), à Dole (Jura), à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) ou encore dans la zone Belfort-Montbéliard-Héricourt (à cheval entre le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort). A l'inverse, les employées gagnent mieux leur vie que leurs confrères à Saint-Laurent et à Kourou (Guyane) ou dans la zone Nord-Caraibe située en Martinique.

A Niort ou à La Réunion si vous exercez une profession intermédiaire

Ce que les hommes gagnent de plus que les femmes chez les professions intermédiaires 0 - 5 %

0 - 5 % 5 - 10 %

5 - 10 % 10 - 15 %

10 - 15 % 15 - 20 %

15 - 20 % 20 - 25 %

20 - 25 % 25 - 30 %

25 - 30 % 30 - 35 %

30 - 35 % 35 - 40 %

Source : salaire net horaire moyen, INSEE 2014

On constate le même phénomène au sein des professions intermédiaires que chez les cadres. Dans cette catégorie, les hommes gagnent environ 16% de plus que les femmes. Les zones dans lesquelles cet écart est particulièrement marqué se trouvent à Menton-Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), au Chablais (Haute-Savoie) et à Bastia (Haute-Corse). Et c'est une nouvelle fois vers la France d'outre-mer qu'il faut se tourner pour trouver des zones dans lequelles l'écart se réduit, comme à Saint-Laurent (Guyane), au nord de La Réunion mais aussi à Niort (Deux-Sèvres).