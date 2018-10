Argent : une nouvelle mesure pour aider les familles monoparentales

Ambre Elombo travaille dans une école parisienne en tant qu'animatrice. Il est presque 18h30, elle doit vite prendre la relève de sa nounou. Elle élève seule sa fille Maëlys. Elle gagne 1 550 €, sa nounou lui coûte 600 € par mois. Aujourd'hui, elle touche moins de 300 € d'aides, mais bientôt une centaine d'euros supplémentaire grâce à la nouvelle mesure gouvernementale, effective dès le 1er octobre. "Pour moi, c'est une mesure qui est très importante et qui va vraiment me servir me concernant et qui va m'aider", explique-t-elle.

Un tiers des femmes seules avec deux enfants sont au chômage

53% des familles monoparentales seront concernées pour une moyenne de 70 € en plus par enfants gardés. L'objectif de cette mesure est bien d'aider les parents isolés et faciliter leur retour à l'emploi. Céline Thomas, mère de deux enfants, a dû arrêter son métier de commerciale, incompatible avec les horaires de sortie d'école. Ce coup de pouce de la part du gouvernement pourrait l'aider à retrouver un emploi. Aujourd'hui, un tiers des femmes seules avec deux enfants sont au chômage.

