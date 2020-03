Chômage partiel : quelle perte de pouvoir d'achat ?

Avec le ralentissement de l'économie mondiale à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, puis à la mise en place des mesures de confinement en France, qui en est à son quinzième jour mardi 31 mars, plus de 2 millions de personnes se sont retrouvées des dernières semaines au chômage partiel, facilité par le gouvernement. Mais pour ces travailleurs, restait une inconnue : combien allaient-ils bien pouvoir toucher à la fin du mois de mars et surtout combien allaient-ils perdre en pouvoir d'achat ? Avec l'envoi des salaires, ces interrogations ont enfin trouvé une réponse.

100% du salaire pour les plus pauvres

En effet, avec le chômage partiel les salariés ne touchent que 84% de leur salaire net horaire. Ils doivent également faire une croix sur leurs différentes primes et sur les heures supplémentaires. En ce qui concerne les petits salaires et les personnes payées au smic, ils devraient continuer à percevoir 100% de leur salaire. En tout cas, l'État s'y est engagé.