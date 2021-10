Mamadou Yaya Bah a eu 18 ans. En situation irrégulière depuis qu'il n'est plus protégé par son statut de "mineur non accompagné", il ne peut plus poursuivre son apprentissage d'artisan boulanger. Patricia et Henry-Pierre Hyvernat, ses maîtres d'apprentissage à La Chapelle-Du-Châtelard, dans l'Ain, ont pourtant besoin de lui. Pétition, lettres à la préfecture, ils se démènent pour trouver une solution. A bout, Patricia entame une grève de la faim pour obtenir un titre de séjour pour son protégé. Obtiendra-t-il ses papiers ?

Des maîtres d'apprentissage qui vont jusqu'à la grève de la faim...

Grâce à l'engagement de Stéphane Ravacley, boulanger à Besançon, Laye Fodé Traoré a pu terminer son CAP : une pétition relayée par des personnalités a recueilli plus de 240 000 signatures, et après onze jours de grève de la faim, Stéphane a réussi à obtenir la régularisation de son apprenti. Mais que va-t-il arriver à Dembo Monekhata ? Sera-t-il renvoyé au Sénégal à la fin de sa formation ? Martial Becker, restaurateur à Courseulles-sur-Mer (Calvados), se bat pour le garder.

Un reportage d'Alice Gauvin et Elodie Delevoye diffusé dans "Envoyé spécial" le 14 octobre 2021.

