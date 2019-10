SAMU-centres 15 : une formation diplômante pour les assistants de régulation médicale désormais obligatoire

Ils sont 2 500 assistants de régulation médicale en France à tenir parfois entre leurs mains la vie des gens. Un métier stressant car les responsabilités sont grandes. L’assistant régulateur est en effet le premier interlocuteur de toutes les personnes composant le 15.

Près de deux ans après le décès de Naomi Musenga, une jeune femme dont l’appel n’avait pas été pris au sérieux par une opératrice du Samu du Bas-Rhin, la formation obligatoire pour exercer cette profession sensible décidée par le gouvernement a été lancée en septembre dernier. Objectif : harmoniser les pratiques et offrir le même socle de connaissances à tous les opérateurs.

Cette formation d'un an (1470 heures), sanctionnée par un diplome d'État d'ARM, est assurée dans dix centres agréés par le ministère chargé de la santé et répartis sur tout le territoire. Elle est accessible par la formation initiale dès le bac, la formation continue et la validation des acquis de l’expérience pour les assistants de régulation en poste. Un accès par la voie de l’apprentissage est également possible.