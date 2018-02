Réfugiés : favoriser l'intégration par le travail

Exercice du jour, apprendre à diriger un charriot élévateur. Aux manettes, des réfugiés afghans et soudanais. Ils ont découvert le métier de cariste il y a une semaine, et leur formateur est déjà impressionné. Dans ce centre de formation du Nord, quarante exilés qui ont fui la guerre. Beaucoup sont passés par la jungle de Calais. En obtenant le droit d'asile, ils ont obtenu également le droit de travailler légalement en France. "On a dû recommencer tout à zéro, c'est une nouvelle vie qui commence, j'espère qu'elle sera vraiment bien", explique un réfugié.

400 heures de cours de français

Dans quatre mois, certains intégreront les chaînes de fabrication automobiles de la région, en perpétuelle recherche de main d'oeuvre. Le programme comporte aussi 400 heures de cours de français, ainsi qu'un accompagnement social et administratif. Rémunérés au SMIC, les stagiaires financent leur logement et leur repas. Grâce à ce dispositif, un millier de réfugiés entreront cette année sur le marché du travail.

Le JT

Les autres sujets du JT