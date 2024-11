Études supérieures : gare aux formations privées et bidon

Les formations privées fleurissent en France, avec la promesse d'un enseignement attrayant. Beaucoup n'ouvrent toutefois à aucun diplôme reconnu par l'État, et laissent parfois leurs étudiants sans débouché, lorsqu'elles ne ferment pas en cours d'année.

Après son bac, Clément Vitrat avait intégré la Campus Academy, une toute nouvelle école d'informatique à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pour devenir développeur web. "C'était une brochure qui vendait un rêve à chaque page", se souvient-il, document en main. Une formation privée et coûteuse, de 5 000 à 10 000 euros l'année.

Entre 400 et 500 formations ne sont pas au niveau

Mais au bout d'un an et demi, tout s'écroule. Les professeurs ne sont plus payés et le campus digital est contraint de fermer ses portes. Une centaine d'étudiants ont été mis à la porte sans explication et sans diplôme reconnu. "Je me suis dit que depuis le début on était pris pour des idiots. Certains étudiants ont mis 50 000 euros dans leur école", déplore Clément, qui précise que certains de ses camarades "sont suivis psychologiquement".

Une action collective a été lancée en justice. Ces dernières années, le nombre de formations privées a explosé en France. D'après le ministère de l'Enseignement supérieur, entre 400 et 500 d'entre elles ne seraient pas au niveau.

