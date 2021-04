Emploi : des entreprises prêtes à payer pour trouver des salariés

Avec le chômage partiel, le nombre de chômeurs a légèrement diminué. Mais certains secteurs manquent de main-d'œuvre et sont prêts aussi à financer la formation, ce qui est possible avec le dispositif CDI apprenant.

Ils ont de 20 à 44 ans, neufs stagiaires veulent se reconvertir dans une formation de mécanicien agricole. À son terme, ils toucheront un CDI, généralement le premier de leur vie, seront payés au SMIC et formés sous le dispositif du CDI apprenant. Un dispositif triangulaire, qui redirige vers les secteurs les plus demandés du moment. Si une entreprise opte pour ce dispositif, elle se tourne vers une agence d'intérim, qui peut alors proposer un CDI apprenant. Une fois qualifié, l'employé peut se tourner vers l'entreprise qui a financé l'opération. Entre la formation et les salaires, c'est un investissement conséquent pour les entreprises. Mais cette solution peut être un dernier recours pour le recruteur.



Miser sur l'avenir

"Ça coûte environ 350 000 euros sur dix-huit mois, pour neuf personnes... ça commence à faire un petit peu" explique Benoist Branger, cogérant de l'entreprise AEB. "Mais c'était la seule solution, c'est miser pour l'avenir." Du côté de l'agence d'intérim, c'est une source de revenus providentielle. Jean-Antoine Dureau, directeur de Zone-Adecco, doit "fabriquer des compétences (...) pour 400 000 offres d'emploi qui n'ont pas été pourvues". 15 000 CDI apprenants devraient être signés d'ici la fin de l'année.