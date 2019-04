VIDEO. Ils rénovent les sites les plus prestigieux : qui sont les compagnons du devoir ?

Ils sont parfois perchés sur les toits, souvent au sommet des plus beaux monuments. Depuis le Moyen-âge, les couvreurs des compagnons du devoir restaurent les sites les plus prestigieux. Mathias, un apprenti de 17 ans, a rejoint les compagnons du devoir il y a sept mois, après une seconde générale. "Quand je suis arrivé sur mon premier chantier, je me suis dit que c'était fait pour moi", explique-t-il.

Une vie en communauté à quelques pas de la cathédrale

Travailler sur les sites les plus prestigieux, c'est l'envie de Mathias. Lorsqu'il visite son futur chantier, proche de Notre-Dame de Paris, son regard est happé par la cathédrale. "Je ne pense pas qu'ils vont mettre n'importe qui pour reconstruire un tel monument", constate l'apprenti. Tous ces futurs compagnons du devoir vivent ensemble à quelques centaines de mètres de Notre-Dame de Paris. Le soir de l'incendie, ils se sont immédiatement rapprochés de la cathédrale. Quelques jours après l'incendie, l'émotion est toujours très vive. Surnommés "bâtisseurs de cathédrales", les compagnons du devoir ont activement participé à la construction de l'édifice au XIIe et XIIIe siècle.

