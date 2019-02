VIDEO. Allier : des cours de bonheur à l'école

Un cours de bonheur, ça commence par dire comment on va. "Par exemple, si on est en colère parce que quelqu'un nous a énervés, et bien il faut en parler", explique un jeune participant, ravi de pouvoir s'exprimer. "Il ne faut pas avoir honte de ses émotions, on est un être humain et ces émotions-là il est important de les verbaliser pour qu'elles soient moins lourdes", explique Sabrina Alloy, professeure de méditation. 45 minutes pendant lesquelles les enfants vont découvrir le yoga et faire leur première séance de méditation. Apprendre à ralentir, se poser et découvrir son monde intérieur.

Apprendre la bienveillance

"Ça m'apporte du calme et ça me permet de mieux me concentrer en classe", explique une autre élève. À tour de rôle, en trois séances, chaque classe va s'initier à ses cours de bonheur. Ici, on a choisi de réenchanter l'école. Un apprentissage de la bienveillance, de l'écoute de soi et des autres, très utile de retour en classe, mais qui se ramène aussi à la maison.