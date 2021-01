"Le périphérique ne doit pas être une frontière aux talents" pour le créateur d'un incubateur de startups dans les quartiers défavorisés

"C'est le constat d'un échec, d'une intégration qui n'a pas marché depuis les années 1970. Je crois qu'il y a eu une incapacité à gérer un problème devenu énorme aujourd'hui. Il aurait fallu pouvoir le gérer progressivement mais il est d'une complexité énorme", déplore Maurice Lévy, président du conseil de surveillance du groupe Publicis, mercredi 13 janvier sur franceinfo. Il lance l'Escalator, un incubateur de startups pour faire émerger les talents dans les quartiers défavorisés.

Fin janvier, date limite pour être sélectionné

"L'ascenseur social ne marche pas très bien. il n'y a pas de raison qu'il n'y ai pas autant d'entrepreneurs ou d'idées de chaque côté du périphérique", estime Maurice Levy. "Le périphérique ne devrait pas être une frontière aux talents, aux énergies, aux idées innovantes", poursuit-il précisant qu'à ce jour, il a reçu 139 projets dont 130 axés sur le numérique. La sélection se terminera fin janvier et l'annonce des projets retenus fin février.

"Il faut aider les gens qui n'ont ni les moyens ni les contacts." Maurice Lévy, Maurice Lévy, président du conseil de surveillance du groupe Publicis à franceinfo

L'Escalator offrira "la possibilité d'avoir tous les équipements nécessaires, ils doivent avoir le sentiment qu'ils ne sont pas sous-traités et qu'ils aient accès à un parrain, à des coachs, à des soutiens et à des relations. Donc il y a tout un réseau qui se met en place pour les soutenir. L'idée est de les accompagner pas à pas. On ne va pas les laisser tout seuls, livrés à eux-même. On va faire en sorte qu'ils soient accompagnés sur tous les problèmes sur lesquels ils pourraient buter", explique t-il.