Entreprises : le savoir-faire français à Miami

La capitale de la Floride est en train de devenir le nouvel Eldorado des jeunes patrons. 400 entreprises françaises y sont installées. Miami ne manque pas d'atouts : les gratte-ciel, la mer, des températures souvent agréables. "La Floride, c'est le premier marché pour tous les yachts aux États-Unis. Donc il fallait qu'on soit ici. On est vraiment proche des Caraïbes, des Bahamas, qui est aussi une zone et un marché important pour nous", explique Nicolas Derouin, fondateur de "Arkup".

Ce qui compte aux États-Unis, c'est le montant investi

Le projet de ce dernier est de construire des maisons flottantes avec des pieux plantés jusqu'à six mètres de profondeur. Une forme d'habitat du futur adaptée à la montée des eaux. Après plusieurs années de recherche, Nicolas Derouin supervise la réalisation. L'Amérique de Donald Trump n'a pas tourné le dos aux initiatives françaises. Ce qui compte aux États-Unis, c'est le montant investi et non la nationalité. Le nombre d'entrepreneurs français est d'ailleurs resté stable.

Le JT

Les autres sujets du JT