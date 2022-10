Depuis quelques mois, des étudiants postent des photos de leurs repas au Resto'U sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent des rations plus petites et de moins bonne qualité. L'Œil du 20 heures s’est glissé dans la peau d’un étudiant.

Des petites portions, des repas pas toujours variés ou encore des sandwiches peu garnis. Photos à l’appui, des étudiants accusent leurs restaurants universitaires, gérés par les Crous (centre régionaux des œuvres universitaires et scolaires), d’avoir la louche de plus en plus légère.

Et notamment à Rennes où nous nous sommes rendus en caméra discrète. Ce jour-là, il y a trois plats au choix, dont deux végétariens. Pas de poisson et un seul fruit possible en dessert : une orange. Un cuisinier reconnaît que les quantités servies sont, selon lui, moins abondantes.

C’est beaucoup moins maintenant. Il n’y a plus de viande comme avant, plus de poisson comme avant. C’est plus comme avant… avant il y avait plusieurs choix en entrée, maintenant c’est un seul choix. c’est moins, tout est pesé. C’est pas terrible quoi c’était mieux avant. Un cuisinier au Crous de Rennes à l'Œil du 20 heures

Les étudiants, eux, disent avoir vu le changement dans leurs assiettes après l'épidémie de Covid-19 et depuis le début de l’inflation.

Thaïs Danel, élue du syndicat étudiant Union Pirate au conseil d’administration du Crous Bretagne, montre la part de tarte dans son plateau Crous : "les années précédentes, on avait une autre moitié. Là si on met les deux ensemble, c’est la portion qu’on avait avant."

Au Crous de Rennes, un salarié qui souhaite garder l’anonymat nous affirme que consigne a été donnée de réduire les portions :

"Le directeur [du Crous de Rennes] a indirectement confirmé la diminution des portions, ou plus exactement il met la pression sur les collègues des Restau'U qui auraient la « louche trop lourde »."

Contacté, le directeur du Crous dit simplement respecter des normes de restauration collective : "le Crous respecte un grammage réglementaire, correspondant aux dépenses caloriques d’un jeune adulte. Il est bien demandé au personnel de respecter ces grammages lors du service aux étudiants."

Le Directeur reconnaît toutefois un choix restreint, mais seulement pour accélérer le service : "on constate en cette rentrée qu’en diminuant le temps d’hésitation au moment du choix, davantage d’étudiants peuvent être servis sur le temps très contraint du service de midi."

Des points de restauration qui ferment

Comment expliquer ce changement dans les assiettes ? Les Crous fonctionnent avec leurs propres recettes budgétaires et reçoivent aussi des subventions publiques.

Selon un rapport du Sénat de novembre dernier, le réseau des Crous a subi des pertes significatives de près de 150 millions d’euros en raison de l'épidémie de Covid-19. Toutes les pertes d’exploitation n’ont, peut-on lire, pas été totalement compensées par l’Etat.

Sur certains campus, les restaurants universitaires ont même fermé. C’est le cas à Grenoble ou encore à Mantes-la-Jolie, à l’Ouest de Paris avec son campus de 600 étudiants. La cafétéria universitaire a été remplacée par une sandwicherie privée. Pas de plat chaud, pas de tarif social et pas de repas de à un euro pour les étudiants boursiers.

Des tarifs qui sont parfois cinq fois plus chers qu’au Resto'U, et l‘impression de ne pas être rassasié.

Ça cale pendant 3 heures puis après on a encore faim Noah Butz, étudiant à l'IUT de Mantes-la-Jolie à l'Œil du 20 heures

"Comment un étudiant peut-il rester concentré ou même réussir ses études s'il ne mange pas à sa faim ?" se demande Mohamadou Sow But, un autre étudiant de Mantes-la-Jolie.

Contacté, le réseau national des Crous dit chercher une solution en concertation avec l’université.

De son côté, le ministère de l’Enseignement Supérieur affirme que l’enveloppe budgétaire des CROUS sera augmentée en 2023 de 32 millions d’euros notamment pour faire face à l’envolée des prix.

