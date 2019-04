VIDEO. À 15 ans, Nijel prête main-forte aux enfants placés dans des familles d'accueil

C'est en voyant son propre frère adoptif mettre ses affaires dans un sac-poubelle que Nijel, 15 ans, a décidé d'agir. En effet, aux États-Unis, une fois que des enfants sont recueillis par des organisations ou qu'ils s'installent dans une famille, ceux en difficulté ont l'habitude d'assembler leurs effets personnels dans un tel sac. Pour Nijel, "cela peut vraiment briser leur confiance en eux."

Il a donc décidé d'offrir à chaque enfant une véritable sacoche de toile et plus encore. Son association Klothes4Kids fournit également des vêtements neufs et des produits cosmétiques. "Ils ont souvent l'habitude de recevoir des vêtements d'occasion, (…) je veux juste qu'ils sentent que ce pantalon est le leur", explique le jeune Américain.

Un soutien moral

Son objectif n'est pas seulement de leur fournir des biens matériels, c'est aussi de leur apporter un soutien moral. Sur les sacs offerts aux enfants, des petits messages écrits à la main sont apposés, on peut lire "Soit fort" ou encore "Garde la tête haute" sur certains d'entre eux. "On veut leur dire qu'on sait que leur situation est difficile mais qu'on veut leur donner quelque chose pour les réconforter", explique Nijel. Aujourd'hui, sa salle de jeux est devenue une véritable "salle de dons" et l'adolescent espère ouvrir un espace permanent dans lequel les familles pourront venir chercher ce dont elles ont besoin.

En 2016, plus de 437 000 enfants ont été placés en familles d'accueil aux États-Unis.