VIDEO. Rentrée scolaire : Emmaüs propose des fournitures a petits prix

Cahiers, chemises, classeurs, cartables... des fournitures scolaires à des prix cassés. Un peu partout en France, comme ici à Vienne (Isère), Emmaüs propose aux familles des ventes spéciales pour la rentrée. Parmi les bonnes affaires, ces cahiers de marque, vendus par 5 pour 2 euros. "Vu le prix des cahiers et des fournitures scolaires en grande surface, il vaut mieux essayer de venir ici", confie une cliente. "Et en plus c'est neuf, donc il y a le bouche-à-oreille qui joue", indique un homme.

30% moins cher

Des fournitures vendues 30% moins cher que dans les grandes surfaces. Ce sont des dons de particuliers, des fins de série, des invendus de fabricants et de la grande distribution. À trois semaines de la rentrée, il y a tout ce qu'il faut pour être près le jour J, y compris des cartables à petits prix. La recette servira à soutenir d'autres actions sociales et à faire vivre la communauté Emmaüs.

