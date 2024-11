La prime de Noël sera versée le 17 décembre à 2,2 millions de ménages

Une bonne nouvelle pour les plus modestes. La prime de Noël sera versée aux bénéficiaires de minima sociaux le 17 décembre, a annoncé le gouvernement, mardi 26 novembre. Cette prime exceptionnelle de fin d'année, a vu son montant minimum fixé en 2024 à 152,45 euros.

"Tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite (AER) en bénéficieront. Elle sera versée automatiquement le 17 décembre 2024, la semaine précédant les fêtes de Noël", ont détaillé les ministères des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, celui du Travail et de l'Emploi et leur homologue chargé du Budget et des Comptes publics, dans un communiqué.

Elle est attribuée à plus de 2,2 millions de ménages. Pas indexé à l'inflation, son montant, 152,45 euros, restera le même qu'en 2023 pour une personne seule en métropole et dans les départements d'outre-mer, hors Mayotte. Les montants de la prime pour les foyers bénéficiaires du RSA sont progressifs en fonction de la composition de la famille, par exemple un couple avec deux enfants, touchera 320,15 euros.