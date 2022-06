Initiatives : des cuisines associatives et le partage de récoltes

Jeudi 16 juin, la journaliste Valérie Heurtel était sur le plateau du 13 Heures pour parler des "petites cantines" à Croix, près de Lille (Nord). "Ce sont des cuisines associatives, souvent installées dans un ancien restaurant. C’est un lieu ouvert à tous où les habitants du quartier se retrouvent pour préparer ensemble et partager un repas. On y mange pour pas cher, une dizaine d’euros. Chacun donne ce qu’il peut. Ce qui est sympa, c’est qu’on y croise toute sorte de gens : des jeunes, des retraités, l’avocat, le plombier. Cela crée du lien dans le quartier, cela permet à ceux qui sont seuls de rencontrer leurs voisins", explique-t-elle. Le concept a été lancé à Lyon. Il en existe une dizaine en France. La dernière vient d'ouvrir à Grenoble (Isère).



Partager ses récoltes

Un autre accélérateur de rencontres, c’est le jardin. "Pour partager ses récoltes et faire des rencontres aujourd’hui, il existe des plateformes. On est en pleine saison des cerises, si vous croulez sous les fruits, proposez-les à vos voisins. On est allé voir sur Fruit and food. Regardez à Jouy-en-Josas (Yvelines), Fabrice vend de la rhubarbe 2, 36 euros le kilo. C’est deux fois moins cher que dans le commerce, j’en ai acheté hier à plus de 5 euros", témoigne la journaliste.