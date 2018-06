Emmanuel Macron : pas de virage à gauche

Mercredi 13 juin, devant le 42e congrès de la Mutualité française à Montpellier (Hérault), Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait révolutionner la protection sociale pour la rendre plus efficace. Le président semble se justifier face à ceux qui l'accusent de vouloir faire des économies sur les plus démunis. "Ces dernières décennies, nous avons dépensé de plus en plus sur ce sujet. Avons-nous réglé le problème ? Non.", a précisé Emmanuel Macron.

Des propos qui indignent

Pourtant, hier soir, Emmanuel Macron était plus direct dans une vidéo publiée par sa conseillère presse et communication, Sibeth Ndiaye. Il disait notamment : "On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens sont quand même pauvres, on n'en sort pas." Le vocabulaire du président a indigné à l'Assemblée nationale, jusque dans les rangs de la majorité.