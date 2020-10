Economie : 1 million de Français ont basculé dans le pauvreté

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l'économie s'enlise et la pauvreté explose. La pauvreté devient l'autre symptôme du coronavirus. Un million de Français ont basculé dans la pauvreté depuis le début de la crise, selon l'Insee. 9,3 millions de personnes vivent avec moins de 1063 euros par mois, le seuil de pauvreté, précise le 20 Heures de France 2, dimanche 18 octobre. Moins de revenus, et donc plus d'appels à la solidarité : sur l'ensemble du territoire, les demandes de RSA ont augmenté de 10% sur un an. Parmi les départements les plus concernés, figurent la Corrèze avec 16,7% de demandes supplémentaires, et la Seine-Saint-Denis, avec 11% de demandes en plus.

Des chiffres qui devraient encore augmenter

Les demandes d'aide alimentaire ont explosé, avec plus de 8 millions de demandes enregistrées au mois de septembre, contre 5,5 millions en 2019. Les chiffres devraient encore augmenter avant la fin de l'année, avec la poursuite des destructions d'emplois.

