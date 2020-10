Coronavirus : des personnes nouvellement précaires dans le Loir-et-Cher

Il y a trois ans, Claire, architecte d'intérieur, a changé de vie : elle a racheté et restauré une ancienne ferme dans le Loir-et-Cher pour y accueillir des mariages ou des séminaires. Mais sa reconversion professionnelle a été immédiatement percutée par le Covid-19. "Tout le début du printemps jusqu’au mois de juillet, il n'y a pas eu d’activité du tout alors que le calendrier était plein. De 22 évènements, il en est resté neuf", déplore-t-elle dans l'édition du 20 Heures du dimanche 18 octobre. Sans revenus suffisants pour rembourser l'emprunt immobilier et payer les charges de la propriété, elle a dû se résoudre à demander le RSA.

10% de bénéficiaires du RSA en plus

Dans le Loir-et-Cher, de plus en plus de personnes ont été fragilisées par la crise. Le nombre de bénéficiaires du RSA a bondi de 10% en un an. Au Secours populaire, les conséquences de la crise sont bien visibles : dans un des entrepôt, les stocks ont fondu. Chaque semaine, l’association aide 3 000 personnes contre 500 l’an dernier.







