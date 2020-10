Annonces d'Emmanuel Macron : les étudiants exclus de l'aide exceptionnelle

La déconvenue est de mise. Contrairement à ce que le président de la République avait annoncé mercredi 14 octobre, le coup de pouce promis par le gouvernement ne couvrira pas tous les bénéficiaires de l’aide au logement. Les étudiants, par exemple, en sont exclus. Emmanuel Macron avait pourtant déclaré que cette mesure toucherait "tous les jeunes, les 18/25 ans". Jeudi 15 octobre, le Premier ministre avait aussi confirmé cette aide exceptionnelle.

Un revirement qui passe mal

L’aide en question devait s’élever à 150 euros et être augmentée de 100 euros par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Finalement, les allocataires des APL n’auront droit qu’à 100 euros par enfant, ce qui cible les plus modestes mais exclut les étudiants. "On ne peut pas avoir un Emmanuel Macron qui nous dit : ‘Aujourd’hui, c’est dur d’avoir 20 ans en 2020’, quand depuis le début de son quinquennat, il a baissé les APL de 5 euros […] et a gelé nos bourses", s’offusque Mélanie Luce, présidente de l’UNEF (Union nationale des étudiants de France).

