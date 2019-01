Électricité : la France a échappé à une panne géante

La tour Eiffel a-t-elle failli s'éteindre jeudi 10 janvier ? Si la France pouvait se retrouver dans le noir, c'est parce que son réseau électrique est connecté aux réseaux européens. En Europe, si un pays ne produit pas suffisamment, les autres doivent compenser. C'est peut-être le scénario qui s'est produit.

Une trop grande sollicitation allemande et autrichienne

Selon les premières investigations du gestionnaire du réseau français RTE, il y a eu trop de demandes et pas assez d'offres en Allemagne et en Autriche. La France a donc été très sollicitée et cela a failli provoquer une coupure géante dans l'Hexagone. Pour l'éviter, RTE a demandé à six industriels de réduire leur consommation de 1 500 MW, l'équivalent de quatre centrales nucléaires. C'est la première fois qu'un tel système fusible est mis en place sur le territoire français.

