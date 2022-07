Économie mondiale : des risques de récession

Les marchés mondiaux sont en chute libre depuis quelques semaines. Les cours des barils de pétrole et ceux de plusieurs métaux descendent à des niveaux extrêmement bas, ce qui suscite l’inquiétude concernant la croissance du monde entier. Les principales places boursières ont enregistré des baisses comprises entre 15 et 22 %. "La descente est extrêmement brutale, elle correspond à 20 % en l’espace d’une grosse semaine", explique un spécialiste.



Vers un ralentissement de l’économie ?

Toutes ces chutes des marchés provoquent l’inquiétude d’une possible récession. "Le scénario d’une poursuite de l’inflation très forte et d’une suractivité économique par rapport aux capacités est bien en train de se retourner, et on va plutôt sur un scénario cette fois-ci d’un ralentissement économique", décrypte François Chaulet, directeur général de Montségur France. L’euro est lui aussi en train de tomber à un niveau très bas. La consommation diminue aussi fortement sur plusieurs secteurs-clés. Les États-Unis essayent tant bien que mal de rassurer les marchés.