Économie : les arrêts maladie en chiffres

Le gouvernement s'attaque aux arrêts maladie, qui ont coûté 15 milliards en 2022 à la Sécurité sociale. Le point sur le plateau du 20 Heures, lundi 28 octobre, avec le journaliste Jean-Paul Chapel.

Existe-t-il une différence importante entre le public et le privé en matière d'arrêts maladie ? "Dans la fonction publique, on compte précisément 14,5 jours d'absence pour raisons de santé par agent, contre 11,7 jours par salarié dans le privé en 2022, dernière année étudiée par l’Inspection générale des finances", indique le journaliste Jean-Paul Chapel, lundi 28 octobre. Au sein de la fonction publique, des écarts existent : 18 jours d'absence par agent à l’hôpital, contre 17 jours dans les collectivités.

Comment expliquer ces disparités ?

Les disparités s’expliquent par l'âge moyen des Français, plus élevé dans le public, 44 ans contre 41 ans dans le privé. Or "quand on est plus âgé, la probabilité d'être malade augmente", explique le spécialiste. Autre explication : à l’hôpital et dans les collectivités, "la proportion de femmes est plus élevée, et par exemple, avant ou après une grossesse, il leur arrive d'avoir des arrêts maladies. On y trouve aussi plus souvent des familles monoparentales", poursuit Jean-Paul Chapel. Les absences ont coûté 15 milliards d'euros en 2022.

Regardez l’intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus.

Parmi nos sources :

Rapport IGF - IGAS sur l'absentéisme 2022

Liste non exhaustive.