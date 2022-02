Entreprise : ces salariés qui fixent eux-mêmes leur rémunération

A. Sylvain, C. -M Denis, E. Delevoye, A. Boulet

Le salaire n’est plus une question taboue. Dans cettestart-up parisienne de logiciels, l’heure est à la réunion. Pendant une heure, chacun leur tour, les 300 salariés vont fixer eux-mêmes leur salaire devant leurs collègues. "Ça veut dire qu’en cas de désaccord avec votre manager ou avec moi, vous avez le dernier mot", assure un responsable. Une salariée prend la parole et demande 58 000 euros annuels, du fait de son ancienneté et de sa valeur sur le marché. Malgré quelques réserves d'un dirigeant, cette somme lui sera attribuée.





Un atout pour recruter

"En termes d’engagement des collaborateurs, c’est vraiment très intéressant", poursuit le responsable. Fin de la réunion, tout le monde connaît le salaire de son collègue, et cette méthode ne leur déplaît pas. Dans une autre entreprise visitée par France 2, chaque salarié connaît également le salaire de son collègue grâce à une grille de salaires affichée et accessible à tous. Pour l’entreprise, cette transparence est même un atout pour recruter.