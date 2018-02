Économie : le salaire français est-il dans la moyenne ?

Les entreprises prévoient en moyenne des hausses de 2% en 2018. Cela peut paraître peu quand on sait que la croissance repart. Alors, les Français sont-ils dans la moyenne européenne ? "La France est dans la moyenne", assure en plateau Jean-Paul Chapel, journaliste de France 2. Et de poursuivre : "Si l'on regarde le salaire moyen justement, on est à 3 067 euros par mois. C'est du brut."

La feuille de paie pénalisée pendant 10 ans

"C'est moins qu'au Luxembourg, qui est le numéro un européen, 5 030 euros, c'est moins qu'en Allemagne 3 192 euros par mois, mais c'est plus qu'en Italie, 2 426 euros, et plus qu'au Portugal, 1 381 euros", détaille Jean-Paul Chapel. Relativement limitée en France, qu'en est-il de la hausse de salaire chez nos voisins européens ? "La crise a clairement pénalisé la feuille de paie pendant 10 ans. Une modération salariale observée partout en Europe. En France, les salaires ont augmenté de 5% seulement depuis 2007", note le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT