Des boîtes d'œufs vendues dans plusieurs supermarchés rappelées, en raison d'une éventuelle contamination aux salmonelles

Les œufs des marques Tout frais tout français, Douce France, Ovalis, Poitou œufs, Carrefour original, Lidl, et ECO+ sont retirés, par précaution, de la vente en France pour un risque de contamination à la salmonelle, rapporte vendredi 25 octobre le site Rappel Conso. Les œufs ECO+, distribués par E. Leclerc, sont conditionnés dans des boîtes de 12. Ils ont été commercialisés à partir du 3 octobre. Ceux de chez Lidl l'ont été à partir du 4 octobre, tandis que les "Carrefour original" étaient en rayon entre le 6 septembre et le 10 octobre. Les autres sont conditionnés dans des boîtes de 6, 10 et 12 et distribués par les supermarchés Carrefour, Coopérative U, Auchan, Intermarché, Leclerc, Maximo, mais également les Restos du cœur. Ils ont été commercialisés en France à partir du 29 septembre.

Les consommateurs en possession de ces produits sont invités à ne plus les consommer et de les rapporter au point de vente pour être remboursés. La salmonellose provoque diarrhées ou vomissements brutaux, avec des maux de tête et de la fièvre dans les 6 à 72 heures après la consommation d'un produit contaminé. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, l'infection peut être plus sévère, voire mortelle.