Derrière nos étiquettes : est-il utile de souscrire aux assurances de téléphones portables lors de l’achat ?

C. Tixier, L. Deschateaux, J. Maviert, E. Delevoye, M. Barrois, J. Blondel, C. Alphonse

Mercredi 30 octobre, la journaliste Chloé Tixier présente la rubrique “Derrière nos étiquettes”. Elle détaille notamment les bénéfices et les risques d’une assurance téléphonie lors de l’achat d’un nouveau téléphone. .

Lorsqu'un client souhaite acheter un téléphone, le vendeur propose souvent une assurance pour accompagner le produit. En théorie, cela permet d’être couvert en cas de problèmes avec le téléphone nouvellement acheté. Il faut toutefois bien regarder toutes les lignes du contrat d’assurance : “On me le propose à chaque fois mais je ne le prends jamais”, explique un usager.

Des assurances inutiles ?

Les assurances couvrent les téléphones portables achetés pour quelques euros par mois. Souvent, les contrats font plusieurs pages. En y regardant de plus près, on constate que derrière des propositions alléchantes se cachent aussi des conditions d’exclusion. À titre d’exemple, si une personne se fait voler son téléphone mais qu’elle ne s'est pas fait agresser, l’un de ces contrats d’assurance stipule qu’il n’y aura pas de remboursement. Et il existe d’autres causes d’exclusion dans les différents contrats. Avant de souscrire, il est important de vérifier si le contrat d’habitation, par exemple, ne couvre pas déjà les risques du nouveau téléphone.



En 2023, sur les 30 620 dossiers reçus par le médiateur des assurances, 21 % concernaient ces contrats dits affinitaires.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.